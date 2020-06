Regionalne Centrum Informacji Turystycznej posiada również status Miejsca Przyjaznego Rowerzyście na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Certyfikacja informacji turystycznej w Polsce została wprowadzona w 2010 roku i od tego roku Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w konsultacji z Polską Organizacją Turystyczną i Zarządem Forum Informacji Turystycznej rozpoczęła proces certyfikacji punktów informacji turystycznej.

Certyfikacja stanowi ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest:

stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,

zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej.

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Proces prowadzony jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń jednostek informacji turystycznej.

Nadanie kategorii równoznaczne jest z włączeniem danego punktu informacji turystycznej do sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Szczegółowe zasady certyfikacji oraz minimalne wymogi dotyczące kategoryzacji określa „Regulamin certyfikacji informacji turystycznej w województwie podlaskim”. Certyfikacja przeprowadzana jest co dwa lata na podstawie dobrowolnych, indywidualnych zgłoszeń podmiotów informacji turystycznej.

Do pierwszego procesu certyfikacji w 2010 roku zgłosiło się 18 jednostek IT . Wieloletnie działania Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zaowocowały podwojeniem liczby punktów informacji i obecnie w województwie podlaskim funkcjonuje 31 certyfikowanych centrów i punktów IT.

Dodatkowe informacje na temat Certyfikacji Informacji Turystycznej w Polsce dostępne są na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej: E-Certyfikacja Informacji Turystycznej

